Huizen ontruimd bij flatbrand Sliedrecht

Brandweer, Foto: Thijs Kern

Een appartement aan de Professor Snelliusweg in Sliedrecht is in de nacht van woensdag op donderdag in vlammen opgegaan. Eén iemand is naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook.









Waterschade

De brandweer is een half uur bezig geweest met blussen. Een aantal appartementen aan de Professor Snelliusweg heeft waterschade.



De brand was zo heftig dat de politie middenin de nacht omliggende bewoners moest wakker maken. Ze moesten hun huis uit, omdat de vlammen uit het appartement sloegen. De brandweer is een half uur bezig geweest met blussen. Een aantal appartementen aan de Professor Snelliusweg heeft waterschade. Eén bewoner moest naar het ziekenhuis worden gebracht met ademhalingsproblemen. Onduidelijk is of de bewoners van de omliggende appartementen de rest van de nacht weer thuis hebben kunnen slapen.