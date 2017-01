Soap Dordtse zonnepanelen lijkt ten einde

De zonnepanelen op een huis aan de Singel in Dordrecht verdwijnen. Daarmee komt een einde aan maandenlang politiek gesteggel over de panelen in de 19-de Eeuwse Schil.

Het huis staat aan de Singel en dat is onderdeel van een beschermd stadsgezicht. Zonnepanelen mogen op dat soort plekken niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.De welstandscommissie in Dordrecht bepaalde al ruim een jaar geleden dat de panelen aan de Singel lelijk zijn en dat de panelen, volgens de regels, van het dak moeten.De bewoners reageerden verbaasd en teleurgesteld. Ook de Dordtse gemeenteraad stond niet volledig achter de regels.Een deel voelde vorig jaar wel wat voor versoepeling van de regels. Maar Beter voor Dordt, de grootste coalitiepartij, en de christelijke partijen waren tegen.Korte tijd later gaf wethouder Piet Sleeking aan dat hij de regels moet handhaven Maandenlang bleef het stil rond het gedoe over de zonnepanelen, tot deze week. Wethouder Sleeking heeft een keuze gemaakt. Zijn woordvoerder zegt tegen RTV Rijnmond: "We moeten belangen afwegen; het stadsgezicht beschermen of de duurzaamheid bevorderen."De woordvoerder vervolgt met de beslissing: "Volgens de huidige regels mogen zonnepanelen bij beschermd stadsgezicht niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Dat is op de Singel wel zo en dat past niet in ons beleid."