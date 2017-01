Delfshaven krijgt 'bibliotheek nieuwe stijl'

Stapel boeken

Jarenlang sloten bibliotheken alleen maar, maar vanaf volgende week krijgt Rotterdam-Delfshaven er weer eentje bij. De 'bieb' ziet er wel wat anders uit dan zoals we die kennen van vroeger.

In de komende twee maanden krijgt Rotterdam er vier bibliotheken bij en in anderhalf jaar tijd moeten dat er zelfs zes, mogelijk zeven zijn, vertelt directielid Annerie Brenninkmeijer van de bibliotheek.



De opening van nieuwe vestigingen is opvallend, omdat sinds 2010 er juist biebs aan de lopende band sloten: "Tot 2020 zou het zijn teruggelopen tot zes. Halverwege is de koers omgedraaid", vertelt Brenninkmeijer opgewekt.



Nieuwe visie

De bibliotheek zoals de meeste mensen die kennen, had vooral een uitleenfunctie. "Tegelijk heeft het ook een belangrijke wijkfunctie", verklaart Brenninkmeijer, "en is het bedoeld voor culturele activiteiten. Het is een ontmoetingsplek. Mensen studeren er of doen er een taalcursus."



De nadruk in de 'bieb nieuwe stijl' komt meer te liggen op ontmoeting. "In Delffshaven zijn vier keer zoveel studie- en werkplekken dan in de vorige bibliotheek."



Financiën

Dat er in de komende jaren bibliotheken bijkomen betekent niet dat er meer geld beschikbaar is. Met een cynisch lachje vertelt Brenninkmeijer: "Nee, geen extra geld. Het goede nieuws is dat de gemeente niet nog verder bezuinigt."



Om toch rendabel te blijven, gaat de bibliotheek in Delfshaven samenwerken: "Met partijen die het leuk vinden om ruimte te delen of een lezerscafé. En er zijn vrijwilligers zodat de bibliotheek langer open kan blijven."