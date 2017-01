Auto in brand tijdens rijden door Barendrecht

Foto: MediaTV

Op de Zuider Carnisseweg in Barendrecht is woensdagavond laat een auto tijdens het rijden in brand gevlogen. Niemand raakte gewond.

Volgens de politie is kortsluiting de oorzaak van de brand. Op foto's is te zien dat de hele voorkant van de auto in brand staat.



Hoeveel mensen in de wagen zaten toen die in brand vloog, is onbekend.