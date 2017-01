Saksela: 'Ik heb Sparta gevolgd via livestreams'

Janne Saksela

Janne Saksela werkt met Sparta in Spanje toe naar de tweede seizoenshelft. De Fin, die in oktober werd gecontracteerd, gaat voor zijn kans bij de Rotterdamse club. Gemakkelijk wordt het niet voor de oud-speler van Rovaniemen Palloseura om een plek te bemachtigen, omdat hij moet concurreren met Denzel Dumfries. "Concurrentie heb je overal, het is aan mij om in het team te komen."

De aanwinst heeft Sparta de laatste tijd gevolgd. "Vanaf het moment dat ze interesse toonden, heb ik gekeken via livestreams, als ze werkten. In de laatste wedstrijden is het niet zo goed gegaan, maar je moet niet altijd naar de stand kijken. Je moet verder met je dagelijkse werk om aan de doelstellingen te voldoen."



Saksela zelf wil zo snel mogelijk een vaste waarde worden. "Goed spelen en een goede indruk maken. Het is aan mij om in het team te komen, concurrentie heb je overal," aldus de Fin, die fit zegt te zijn. "Dat ben ik, ook al heb ik een paar maanden niet gespeeld."



Woensdag kwam Saksela een helft in actie voor Sparta in het oefentreffen met NEC, door de Rotterdammers met 3-1 gewonnen.