Spijkenisser opgepakt na binnendringen huis

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

In het Brabantse Zevenbergen is een man uit Spijkenisse in nog geen dag tijd twee keer opgepakt. Hij zou onder invloed van drank en drugs bewoners hebben lastiggevallen.

Agenten kregen woensdagmiddag melding van een man die in een huis zwaar onder invloed zou zijn. De bewoners voelden zich bedreigd door de man.



De politie ging kijken en vroeg de man het huis te verlaten. De verdachte begon te schelden en werd toen aangehouden. Na verhoor werd hij vrijgelaten.



Tweede keer

Een paar uur later, aan het begin van de nacht, kreeg de politie een melding van buurtbewoners dat de man weer in hetzelfde huis stond. Dit keer waren de bewoners niet thuis.



Waarschijnlijk vernielde de man, een 42-jarige Spijkenisser, een ruit om binnen te komen. Dit keer werd hij opgepakt en vastgezet.



Logeeradres

Later bleek dat de verdachte al een aantal dagen in het huis in Zevenbergen verbleef. Op welke manier hij de bewoners kent is onduidelijk.



Woensdagmiddag kwam hij waarschijnlijk dronken terug en wilden de bewoners hem het huis uit hebben. Dat weigerde hij vervolgens.