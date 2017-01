Belastingdienst onderzoekt giften Islamitische Universiteit

Geld

Bestuurders van de Islamitische Universiteit Europa uit Rotterdam worden verdacht van fraude met giftenaftrek. Volgens dagblad Trouw zijn 1200 brieven gestuurd naar donateurs van de onderwijsinstelling.

De donateurs moeten voor het einde van de week aantonen dat hun giften zoals die op papier staan, daadwerkelijk aan de IUE zijn overgemaakt. Doen ze dat niet, dan lopen ze het risico op een hoge boete voor het doen van een valse aangifte. Giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.



Hoeveel donateurs inmiddels hebben gereageerd op de brief is onbekend.



Miljoenen euro's

In totaal zou het gaan om 2000 valse kwitanties. De Belastingdienst loopt daardoor mogelijk 8,5 miljoen euro mis.



Vorig jaar werden drie bestuurders van de stichting opgepakt op verdenking van witwassen en fraude. Zij zouden expres hogere kwitanties aan donateurs hebben uitgeschreven. Die kunnen daardoor meer geld van de belasting aftrekken.