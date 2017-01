Onderzoek naar groot cultuurhuis Rotterdam Zuid

De Nachtwacht in het Rijksmuseum - Foto: Robin van Lonkhuijsen (ANP)

Het zou zomaar kunnen dat er in 2025 in Rotterdam Zuid een nieuw cultureel instituut staat. Het nieuwe gebouw is dan onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een culturele instelling op Zuid. Aanleiding is een motie in de Tweede Kamer van onder meer het Rotterdamse PvdA-Kamerlid Duco Hoogland die in juni vorig jaar werd aangenomen.



Een cultureel instituut kan, zo schrijft het Rotterdamse college in een brief aan de gemeentraad, de verandering van Zuid versnellen. Het pand moet uitgroeien tot een veelzijdige instelling: van een ontmoetingsplek tot een sociaal laboratorium.



Het pand moet zelfs de allure krijgen van het Rijksmuseum of het Van Gogh Museum in Amsterdam.



Investeerders

Tegelijk wijst het college erop dat cultuur de bewoners van een stad samenbrengt en nieuwe investeerders aantrekt. Doel is om het pand in 2025 af te hebben.



Het cultuurhuis vormt een samenwerking van het Rijk, de gemeente Rotterdam en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Het verkennende onderzoek kost 115.000 euro. Daarvan wordt 75.000 betaald door het Rijk. De gemeente draagt 40.000 euro bij.



Uitstraling

Het nieuwe pand moet ook een bijzondere uitstraling krijgen. Als voorbeelden noemt de gemeente wereldsteden als Sao Paulo, Parijs en Birmingham, waar gebouwen ook een belangrijke bijdrage leveren aan de cultuur van de stad.



Over een paar maanden moet meer duidelijk zijn over de mogelijkheden van het cultuurhuis op Zuid.