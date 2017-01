Inzamelingsactie na afpakken jas zwerver

Rotterdammer John Hijnen gaat zaterdagmiddag jassen inzamelen voor zwervers. Aanleiding is het bericht deze week dat agenten de jas van een dakloze afpakten, omdat er een V-logo van een beveiligingsbedrijf op zat.

Een van de goede voornemens van Hijnen voor 2017 is om zich alleen maar op positief nieuws te richten. Hij zag het verhaal van de jas en besloot daar iets tegenover te zetten om er een positieve draai aan te geven.Op Facebook is hij een inzamelingsactie begonnen, en niet zonder succes. Hijnen krijgt veel aandacht: "Ik ben al veel gebeld. Ik dacht dat er misschien vier of vijf mensen op af zouden komen, maar het zijn er meer."Hijnen staat zaterdag om 13.00 uur bij het politiebureau aan het Doelwater in het centrum van Rotterdam om jassen in te zamelen: "Hopelijk is er een vrachtwagen voor nodig om de jassen af te voeren."Het Rotterdamse raadslid Arno Bonte van GroenLinks vroeg woensdag ook aandacht voor de zaak. Volgens Bonte is het momenteel te koud om een jas van een zwerver af te pakken.De gemeenteraad debatteert op Bonte's verzoek waarschijnlijk volgende week donderdag over de kwestie.