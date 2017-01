Berghuis: 'Terugkeer totaal niet aan de orde'

Steven Berghuis

Steven Berghuis verwacht het huidige seizoen gewoon af te maken bij Feyenoord. De flankaanvaller, door de Rotterdammers gehuurd van het Engelse Watford, heeft niets vernomen van de club waar hij onder contract staat. Eind vorig jaar liet Watford weten te overwegen Berghuis terug te halen. "Ik heb het ook gelezen, maar heb verder niets gehoord," aldus de Feyenoorder.

Watford zou Berghuis contractueel wel terug kunnen halen in de winter. "Dat is een optie ja, maar totaal niet aan de orde, of ter sprake gekomen. Ik heb er niet over nagedacht, ik ben met een doel naar Feyenoord gekomen. Om zoveel mogelijk te spelen en kampioen te worden. Heb het zelf ook weer lekker opgepakt de laatste tijd, het komt wel goed."



Berghuis maakt zich niet druk. "Omdat het totaal geen optie is, als je niets hoort," legt hij uit. De aanvaller had met name de juiste vorm te pakken in de laatste maand van de eerste seizoenshelft. "Voel me goed, iedereen. Dit trainingskamp in Spanje ziet er goed uit. We gaan vlammen."



Feyenoord bereidt zich in het Spaanse Marbella voor op de tweede seizoenshelft. De training van donderdag was openbaar, de enige deze week. Zo'n 60 fans zagen trainer Giovanni van Bronckhorst trainen met een fitte groep.