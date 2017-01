Rode panda in Chris Natuurlijk van 7 januari

De rode panda, de koekoek en de nieuwe roman van Marcel Möring in Chris Natuurlijk van 7 januari.

Janno Weerman van Diergaarde Blijdorp vertelt in Chris Natuurlijk over zijn avontuurlijke reis naar het oosten van Nepal, waar de dierentuin een natuurbeschermingsproject voor rode of kleine panda's ondersteunt, het Red Panda Network (RPN) zet zich niet alleen in voor de bescherming van deze soort, maar ook voor het behoud van hun natuurlijke leefgebied.Het verslag van de reis van Janno lees je hier Je hoort hem wel, maar je ziet hem niet (vaak). 2017 is door Vogelbescherming en Sovon uitgeroepen tot het Jaar van de koekoek . Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, vertelt in Chris Natuurlijk meer over deze vogel van het jaar."Ik ben geboren in een woud zonder grenzen, oud en woest als de schepping zelf, waar de bizon zwier en de bomen ouder waren dan alles wat leefde. " Zo luidt de veelbelovende eerste zin van de nieuwe roman Eden van Marcel Möring . De in Rotterdam wonende schrijver heeft er ruim zes jaar aan gewerkt. In Chris Natuurlijk vertelt hij er meer over.Over Chris Natuurlijk!Waar hoor je over mooie parken, goede boeken, of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.