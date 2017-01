Jantine Kraak keert terug bij Binnenland

Jantine Kraak

Jantine Kraak keert terug bij Renes/Binnenland. De basketbalster komt over van Rotterdam Basketbal. Voor die club kwam ze in de eerste seizoenshelft uit. Daarvoor speelde Kraak altijd al voor Binnenland.

Ze doorliep de jeugdopleiding van de Barendrechtse vereniging en werd met het VU20-team tweemaal Nederlands kampioen. Tot en met het seizoen 2011/2012 kwam ze uit voor Binnenland en was ze ook international. Na dat seizoen hing Kraak de basketbalschoenen aan de wilgen tot het begin van dit seizoen. In de eerste helft was de center van grote waarde voor de jeugdige formatie van Rotterdam Basketbal door veel te scoren.



In de afgelopen dagen is achter de schermen hard gewerkt om de overstap van Kraak naar Renes/Binnenland voor de Final Four geregeld te krijgen.