Twee verdachten schietpartij Hellevoetsluis langer vast

Foto: MediaTV

Twee mannen die worden verdacht van de fatale schietpartij in Hellevoetsluis op Tweede Kerstdag, blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris besloten.

De mannen van 29 en 50 jaar zijn donderdag voorgeleid. Ze blijven in elk geval nog twee weken in de cel zitten. De derde verdachte van 23 wordt vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris.



De schietpartij was aan de Branding in Hellevoetsluis. Twee mannen werden neergeschoten.



Het eerste slachtoffer overleed nog dezelfde avond. De andere man stierf later die nacht in het ziekenhuis. De mannen waren familie van elkaar.



De 29-jarige verdachte uit Hellevoetsluis meldde zich een paar dagen later zelf bij de politie. Een 23-jarige man volgde en gaf zich uit eigen beweging aan. De 50-jarige verdachte is door de politie aangehouden.



De politie zoekt nog een vierde verdachte. Hij wordt internationaal gezocht.