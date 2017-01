Rotterdam lichtreclamestad

Rotterdam heeft in de jaren twintig van de vorige eeuw de grootste lichtreclame van Nederland en later ook die van Europa.

Neon wordt in 1910 uitgevonden en als het patent erop in 1932 vervalt, dan zijn er steeds meer neonreclames te zien. Daarvoor zijn er al wel lichtreclames.Rob Noordhoek van Museum Rotterdam heeft zich - na het plaatsen het neonlogo op het museum kort geleden - verdiept in die lichtreclames in Rotterdam.Het Witte Huis in Rotterdam heeft vanaf de bouw eind negentiende eeuw grote verlichte reclames op het dak staan. De namen Bingham, Andriessen Cacao en Quaker Oats prijken op het dan hoogste gebouw van Europa. Noordhoek: "Eigenlijk hangen ze het hele gebouw vol, er zijn ook reclames in de liften en in de hal".De Passage aan de Coolvest in het centrum krijgt in maart 1926 de grootste lichtreclame van Nederland. Op het dak de Passage komt een 26 meter brede reclame van Miss Blanche, een sigarettenmerk.In 1925 is er een grote reclame van het Witte Huis bij een storm naar beneden gewaaid. Noordhoek: "Dat was een reclame van Flag cigarettes. Van Nelle ziet daarna denk ik z'n kans schoon".Niet lang daarna heeft Rotterdam namelijk de grootste neonreclame van Europa. Van Nelle staat met felle letters op het dak van het Witte Huis. Dagblad Voorwaarts schrijft op 1 september 1926:Ook het Rotterdamse Blue Band doet een duit in het lichtreclamezakje in de jaren twintig. Het bedrijf komt met de eerste lichtreclame aan een vliegtuig in oktober 1925. Een grote lichtreclame wordt in februari 1928 aan de Hef gehangen. Ook die is van Blue Band.Rotterdam heeft ook na het bombardement lichtreclame. Op de noodwinkelcomplexen aan de Jongkindstraat en het Bentinckplein is neon op de winkelpui eerder regel dan uitzondering.De wederopbouw brengt Rotterdam veel nieuwe gebouwen en ook die krijgen grote neonreclames. Het Groothandelsgebouw heeft bijvoorbeeld de namen van Rizla, Persil en Hooimeijer op het dak staan. Nog een voorbeeld uit die tijd is het logo van de Lijnbaan.Museum Rotterdam is sinds 2015 gevestigd in een nieuw pand in het centrum van Rotterdam. Ook op dat gebouw is inmiddels het logo van het museum in neon te zien.