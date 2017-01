'Bekentenis Schiedammer over fatale overval Helmondse (86)'

paleis van justitie

De Schiedamse verdachte van een roofmoord op een 86-jarige vrouw uit Helmond heeft een bekentenis afgelegd, zo meldt het ANP. Het proces tegen de man begint vrijdag. Politie en justitie willen niet bevestigen dat er een bekentenis ligt.

De bejaarde vrouw werd in augustus 2014 op klaarlichte dag in eigen huis overvallen. De overvallers takelden haar zwaar toe en lieten de Helmondse zwaargewond achter.



Het slachtoffer werd uren later aangetroffen, en overleed kort daarna in het ziekenhuis aan haar verwondingen.



Verklaring ex-vriendin

De Schiedammer werd in september vorig jaar opgepakt. Dat gebeurde mede op basis van verklaringen die zijn ex-vriendin bij de politie aflegde. Ze vertelde tijdens de verhoren over het het gewelddadige karakter van de man.



Via telefoontaps kwam de politie uit bij twee andere verdachten, twee mannen uit Nuenen. In december werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij heeft ook zijn betrokkenheid bekend. De derde verdachte werd woensdag opgepakt.



Gekwalificeerde doodslag

De Schiedammer wordt ervan verdacht van zogeheten kwalificeerde doodslag. Justitie denkt dat het slachtoffer is gedood om te voorkomen dat ze de politie naar de dader zou leiden.



De advocaten van de verdachten willen niet reageren.