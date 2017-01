Dordrecht raakt 'leukste winkel' kwijt

Een paar jaar geleden werd het miniwarenhuis ‘Windsister Warehouse’ in Dordrecht nog verkozen tot 'Leukste winkel van Nederland'. Maar eigenaresse Saskia Wind zag haar klanten wegblijven en moet haar zaak aan de Voorstraat nu sluiten.

Wind opende de winkel vijf jaar geleden. Het was zo’n succes dat er zelfs een tweede filiaal in Den Haag kwam. Maar nu komen er in Dordrecht niet meer genoeg mensen.



“Het is voor mij een raadsel waar het misgegaan is”, legt de eigenaresse uit. “Maar het was opeens wel erg stil in de straat. De stroom toeristen die kwam door Koningsdag en door grote exposities in het Dordrechts Museum is opgedroogd.”



Leegstand

De binnenstad van Dordrecht kampt al langer met leegstand. De gemeente probeert dat aan te pakken met pop-up stores, een soort tijdelijke probeerwinkels. Met het wegvallen van ‘Windsister Warehouse’ valt er opnieuw een leegte in de Voorstraat, de langste winkelstraat van Nederland.



Veel mensen laten weten het jammer te vinden dat de zaak dicht gaat. “Ik kan dan niet anders zeggen, dan dat ze in dat geval iets hadden moeten kopen. Als iedereen die hier graag komt één dingetje had gekocht, dan was dit niet nodig geweest.”



Wind houdt nu een opheffingssale. Op 31 januari is de winkel voor het laatst open. Het is nog onduidelijk wat er met het winkelpand gaat gebeuren.