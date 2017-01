Bijzondere afleveringen van Rijnmond Staat Stil in Rijnmond Nu

Rond de jaarwisseling hoor je in het laatste uur van Rijnmond Nu het beste van 'Rijnmond Staat Stil'. Radiodocumentaires die de ruimte krijgen. Gewoonlijk op de vrijdagen, maar nu de hele week!

Vanavond de laatste aflevering: Rotterdam tijdens de Eerste Wereldoorlog.Die oorlog lijkt aan de stad voorbij te zijn gegaan. Nederland was immers neutraal. Maar niets is minder waar. In Rotterdam ritselde het van de spionnen, de stad kreunde onder de vele vluchtelingen en de haven werd nauwelijks nog meer aangedaan door schepen.