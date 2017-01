Nog veel onduidelijkheid over fatale schietpartij Capelle

Foto: MediaTV

De politie heeft nog geen idee van het motief van de schietpartij dinsdagavond op de Wiekslag in Capelle aan den IJssel. Een man werd daarbij doodgeschoten in zijn auto.

De politie weet vrijwel zeker wie het slachtoffer is, maar wil daarover niets zeggen zolang de familie het slachtoffer nog niet heeft geïdentificeerd.



Camerabeelden

De politie heeft de afgelopen twee dagen de auto uitgekamd op sporen, en er is sectie verricht op het lichaam van de man. Omwonenden zijn gehoord.



De politie hoopt dat eventuele beveiligingscamera's van omwonenden bruikbare beelden hebben opgenomen waarmee de vluchtroute van de schutter of schutters in kaart kan worden gebracht.



Het gaat om camera's die in het gebied staan dat loopt van de Abraham van Rijckevorselweg tot aan de Fluiterlaan en Duikerlaan.



"We hebben nog geen idee hoe de man of manen achter deze schietpartij zijn gevlucht", zegt een woordvoerder van de politie.



"Misschien stond er een auto klaar of een scooter. We kunnen zelfs niet uitsluiten dat ze een eind verder in de metro zijn gestapt. Deze beelden kunnen daar misschien duidelijkheid in brengen."