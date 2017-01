CDA wil Rotterdams stadswapen terug

Het CDA in Rotterdam wil het aloude stadswapen 'Sterker door strijd' herinvoeren.

Het oude wapen met de leeuwen werd in 1999 vervangen door een modieus logo met de hoofdletter 'R' en golvend water.Volgens CDA-fractievoorzitter Sven de Langen is de tijd rijp om het oude wapen van stal te halen. ,,Dat past beter bij de identiteit, de cultuur en het gevoel van de Rotterdammers'', zei hij donderdag in een toelichting op vragen die hij bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend.,,Het motto is voor veel Rotterdammers een lijfspreuk, sommigen hebben die zelfs laten tatoeëren.''In 1948 schonk koningin Wilhelmina de wapenspreuk ‘Sterker door strijd’ als toevoeging aan het stadswapen van Rotterdam, onder meer vanwege de verwoestingen door het bombardement in de Tweede Wereldoorlog. Dat logo wordt volgens De Langen alleen gebruikt in officiële burgemeestersbrieven.Een ombouwoperatie is meestal een langdurige en kostbare zaak. Onder meer briefpapier, enveloppen, borden van gemeentelijke instellingen en servies moet worden aangepast.Ook ondergaat het gemeentelijk logo meestal een moderniseringsslag. ,,Maar dat is niet per se nodig, lijkt me. Rotterdammers vinden het zo ook al mooi'', zegt De Langen. Hij denkt dat een geleidelijke terugkeer naar het originele stadswapen ertoe kan leden dat in 2019 'Sterker door strijd' weer overal zichtbaar is.In 2013 voerde Den Haag ook al opnieuw het oude, maar gemoderniseerde wapen 'Vrede en recht' met daarop de ooievaar in.Het originele document waarin de stadsrechten van Rotterdam staan beschreven, is te vinden bij het Stadsarchief Rotterdam. Het is de plek waar dit soort bijzondere documenten uit de geschiedenis van stad worden verzameld. Zo heeft het archief het originele ultimatum van de Duitsers van 14 mei 1940 en de wapenbrief van Napoleon uit 1811 waarin het stadswapen wordt bevestigd.