'Garvakkies' in tranen door benefiet-avond voor hun garage

Richard en Netty van Staveren in 'hun' garage Garvak

Broer en zus Richard en Netty van Staveren konden het nauwelijks geloven. Het was net als in de film 'De Marathon' die in hun garage was opgenomen: Garvak was failliet en hun vader kreeg de diagnose kanker. Richard: "Het is eigenlijk te bizar voor woorden."

Wie de inmiddels gesloten garage bezoekt ondergaat een bijzondere sensatie. Het is alsof je wereld binnenloopt die je al jaren kent. De bruggen zijn verdwenen, maar verder is alles net als in de film.



Het houten kantoortje, de elftalfoto's die aan de muur hangen en het hoekje waar de mannen kaartten en bier dronken, terwijl Yoessoef in zijn eentje het werk deed.



Dat gevoel kent Netty. "Iedereen zegt dat. En de humor was hier ook hetzelfde." Richard vult aan: "En dan de baas die zich zorgen zat te maken en de blauwe brieven verstopte. Je verzint het niet."



Ongeloof

Richard en Netty kunnen het nog nauwelijks geloven. Hun vader werkte 60 jaar in de garage en zelf liepen ze er al rond toen ze nog in de luiers zaten. Netty; "We waren de Garvakkies. Iedereen kende ons, zelfs buiten Rotterdam. Maar zo heetten we helemaal niet. Mensen wisten niet eens dat we eigenlijk een andere achternaam hadden."



Het gaat niet goed met hun vader, de 73-jarige Koos. Deze dag heeft hij juist de eerste chemokuur gehad en gaat hij dapper de strijd aan tegen zijn ziekte. Het vooruitzicht is helaas niet goed. De diagnose komt min of meer gelijktijdig met de ondergang van de garage.



Richard: "Door opbrekingen in de straat waren we jarenlang nauwelijks te bereiken. Gas, water, elektriciteit, er kwam geen einde aan." Ook de invoering van de milieuzone pakte slecht uit, zegt Netty. De garage lag een paar honderd meter binnen de milieuzone waardoor oude auto's niet meer legaal de garage konden bereiken.



Benefietavond

Tijdens de benefietavond in bioscoop Kino zal De Marathon tweemaal te zien, worden requisieten verkocht en tapt de filmcrew biertjes. De opbrengst gaat naar Koos van Staveren die fiscus en leveranciers wil afbetalen.



Dat producent Eyeworks deze avond organiseert, heeft broer en zus diep geroerd. "Tranen met tuiten. Ook mijn vader is diep onder de indruk."



Het verhaal zou compleet zijn als Richard en Netty zelf de dikke 42 kilometer afleggen. Maar dat zien ze voorlopig niet zitten. Netty: "Dat is wel erg ver. En daar roken we net teveel voor."



Om het maar met Martin van Waardenberg annex Leo te zeggen: 'Zelfs met de auto vind ik het al ver.'