Benefietactie 'Marathon-garage' levert 9487 euro op

De 'Marathon-veiling' voor garage-eigenaar Koos van Staveren heeft 9487 euro opgebracht. Van Staveren is eigenaar van de garage waar de film De Marathon is opgenomen. Hij is ernstig ziek en heeft geldproblemen.

Acteurs uit de film, onder wie Martin van Waardenberg, besloten een veiling op te zetten toen ze het verhaal hoorden. Het filmscript is op een bizarre manier werkelijkheid geworden.De garage in Rotterdam-Crooswijk is inmiddels helemaal leeggehaald. Op de benefietavond 'You'll never walk alone' is geld opgehaald en de film De Marathon werd twee keer gedraaid bij filmhuis KINO aan de Gouvernestraat."Het geld dat wij ophalen moet een beetje verlichting brengen voor die mensen van de garage. Ik denk niet dat ze de belastingschuld ermee kunnen afbetalen", zegt Van Waardenberg.Acteurs Martin van Waardenberg, Stefan de Walle, Marcel Hensema en John Buijsman waren aanwezig tijdens de benefietavond. Om 22.00 uur werden er speciale 'Marathon-spullen' verkocht zoals de Gouden Film, gesigneerde posters, medailles en T-shirts.Een van de items die werden geveild was een overall dat is gedragen in de film. Verder ging (het topstuk) een Chinees ondertitelde DVD van De Marathon onder de hamer en de allereerste versie van het filmscript uit 2003. Aan het einde van de avond werd een bedrag bekendgemaakt van 8150 euro, wat vrijdagmiddag al was opgelopen tot 9487 euro.