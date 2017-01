Joke Bruijs viert 50-jarig jubileum met gala-concert in De Doelen

Joke Bruijs

De Rotterdamse actrice en zangeres Joke Bruijs pakt dit voorjaar groots uit met een jubileumconcert. Ze zit dan 50 jaar in het vak.

In De Doelen wordt op 7 mei een galaconcert gehouden met het North Sea Symphonic Bigbad Orchestra. Daarbij komen alle hoogtepunten voorbij van 'The First Lady of Rotterdam'.



Omvangrijke carrière

Bruijs komt uit een muzikale familie. In 1966 trad ze als 14-jarige zangeres toe tot de Rotterdamse popgroep The Spitfires. Later ging ze ook aan de slag in cabaretvoorstellingen met Mini & Maxi en later ook André van Duin.



Joke Bruijs speelde met mede-Rotterdammer Gerard Cox in de series Vreemde Praktijken en Toen was geluk heel gewoon.



In 2003 ontving Bruijs de Erasmusspeld van de stad Rotterdam.