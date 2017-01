Laatste gezochte verdachte schietpartij Hellevoetsluis opgepakt

Schietpartij aan de Branding in Hellevoetsluis

De politie heeft opnieuw een man opgepakt in het onderzoek naar de fatale schietpartij in Hellevoetsluis is opgepakt. Hij meldde zich donderdagavond bij de politie in Dordrecht. Hij is de laatste van de drie verdachten, naar wie de politie op zoek was.

Het gaat om een 24-jarige man uit Hellevoetsluis. Wat zijn rol is bij de schietpartij op Tweede Kerstdag moet nog uitgezocht worden.



Twee slachtoffers

Op Tweede Kerstdag werden rond 18:00 uur twee mannen neergeschoten op de Branding in Hellevoetsluis. Het eerste slachtoffer overleed diezelfde avond nog aan zijn verwondingen, het tweede slachtoffer overleed later in het ziekenhuis.



De politie had meteen drie verdachten in beeld. Nog voor de jaarwisseling meldde een eerste verdachte zich bij het politiebureau in Hellevoetsluis. Later volgde ook de tweede verdachte.



Het onderzoeksteam arresteerde op 2 januari ook nog een 50-jarige man uit Hellevoetsluis in zijn woning. Wat zijn rol is bij de schietpartij is nog steeds niet duidelijk.



Alle verdachten zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij moord of doodslag. Het onderzoek is nog niet afgerond.