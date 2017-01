Bodycams vaker door de politie gebruikt

De politie gaat een proef met bodycams verder uitbreiden. Alle eenheden in ons land, dus ook de Eenheid Rotterdam, gaan daar nu vaker mee aan de slag.

"Ernstige ongeregeldheden tijdens oud en nieuw. Discussies over etnisch profileren. Steeds dook de vraag op: wel of geen bodycams voor agenten?", schrijft de politie. Tijdens de jaarwisseling in Rotterdam en Dordrecht was het ook een tijdje onrustig.De politie gaat onderzoeken wat erbij komt kijken als de bodycam vaker wordt ingezet. De bodycams mogen tijdens de proef alleen gebruikt worden op de openbare weg en in publieke gebouwen.Op het gefilmde materiaal is de Wet Politiegegevens van toepassing. Dat betekent dat beelden alleen gebruikt worden, die belangrijk zijn als bewijs. Als de beelden niet belangrijk zijn, worden ze aan het einde van de dienst vernietigd.