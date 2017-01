Bergkamp op weg terug bij Sparta: 'Heerlijk gevoel'

Roland Bergkamp

In Spanje bereidt Sparta zich voor op de tweede seizoenshelft. Een speler die daar in het bijzonder van geniet, is Roland Bergkamp. De 25-jarige spits traint na een half jaar absentie weer volledig mee met de groep: ‘Dat voelt heerlijk'.

Bergkamp heeft het afgelopen half jaar geduld moeten betrachten vanwege blessureleed. Nu voelt hij zich eindelijk weer volledig betrokken bij zijn team: 'Fantastisch. Heerlijk om weer bij de groep te horen, mee te trainen en ook alles mee te trainen.’



Basisspeler

Vorig seizoen stond Bergkamp vrijwel altijd in de spits bij Sparta. Hij had op die manier zijn aandeel in de promotie naar de eredivisie. Juist in de voorbereiding op het huidige seizoen ging het mis.



‘In de voorbereiding tegen NAC, de laatste oefenwedstrijd, scheurde ik een deel van mijn kruisband af. De slechtste timing natuurlijk. Het ging lekker. Dan is eerst nog de prognose dat het een heel jaar gaat duren. Dan moet je je wel even sterk houden. Gelukkig bleek dat het op een andere manier een half jaar kon duren, dat gaf een enorme boost. Toen ben ik gewoon keihard gaan trainen om zo snel mogelijk er weer bij te horen. Ik denk dat ik dat goed gedaan heb.’



Bergkamp heeft nog een lange weg te gaan voordat hij de positie inneemt die hij vorig seizoen had. Hij moet immers nog wedstrijdfit worden en de concurrentie voor de spitspositie liegt er niet om. Met spelers als Zakaria El Azzouzi, Mathias Pogba, Cyril Chevreuil en Finn Stokkers heeft trainer Alex Pastoor al flink wat mogelijkheden centraal voorin.



Erbij horen

De eerste seizoenshelft was niet gemakkelijk voor Bergkamp. In de eerste plaats omdat hij werkte aan zijn herstel. Daarnaast viel het hem zwaar om machteloos toe te kijken, terwijl zijn teamgenoten het goed deden in de eredivisie.



‘Ja, dat doet pijn. Als het goed gaat wil je erbij horen, als het niet goed gaat wil je helpen, dus het maakt niet uit, je wilt er altijd bij horen. Als je dan alleen maar binnen dingen binnen mag doen, dan vreet dat aan je als voetballer. Je wilt gewoon lekker met die bal bezig zijn.’



Fitheid

Inmiddels traint Bergkamp weer volledig mee bij het eerste elftal van Sparta. De volgende stap is minuten maken in wedstrijden. Dat kan hem wat betreft niet snel genoeg beginnen: ‘In principe zou ik een wedstrijd mee kunnen spelen, 30 minuten of een halve wedstrijd. Maar ik weet niet of de trainer en de medische staf dat al willen.’