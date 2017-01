Kluge-Grasmann aan kop Zesdaagse Rotterdam

De Zesdaagse van Rotterdam

Het Duitse koppel Roger Kluge en Christian Grasmann staat na de eerste dag van de Zesdaagse van Rotterdam aan de leiding. Het sterke duo behoort tot de vele kanshebbers voor de eindwinst dit jaar, al is de concurrentie moordend.

Net als de Oostenrijkers Andreas Muller en Andreas Graf zetten Kluge en Grasmann de rest van de deelnemers op een ronde achterstand. Aangezien ze meer punten pakten dan de Oostenrijkers, 32 om 12, staan ze alleen aan kop na dag één.



Dat de strijd nog lang niet beslist is in Rotterdam, is een understatement. Niet alleen is er pas een dag gereden, ook zijn er dit jaar zeven à acht koppels die de potentie hebben om in Rotterdam op het podium te komen. Directeur Michael Zijlaard hoopt dan ook dat er tot op het laatste moment gestreden zal worden om de winst deze Zesdaagse, door meerdere min of meer gelijkwaardige koppels.



Ook Nederlands kampioen op de weg, Dylan Groenewegen, is zes dagen te bewonderen in Ahoy. Hij rijdt aan de hand van zijn Belgische ploeggenoot bij Lotto-Jumbo Gijs van Hoecke. In tegenstelling tot Van Hoecke heeft Groenewegen nauwelijks ervaring op de baan, dus voor de prijzen zullen zij vermoedelijk niet rijden.



Tom Dumoulin liet ook zijn gezicht zien op de eerste avond van de Zesdaagse in Rotterdam. Zijn team Sunweb hield de ploegenpresentatie in Ahoy.