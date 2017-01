Doorrijder ongeluk A16 meldt zich

De bestuurster van de witte Fiat 500 die donderdag doorreed na een ernstig ongeluk op de A16, heeft zich later op de avond gemeld bij de politie. De 32-jarige vrouw uit Dordrecht zegt niets van het ongeluk te hebben meegekregen.

Even na half zes verloor de vrouw op de snelweg richting Rotterdam , ter hoogte van Zevenbergschen Hoek, de macht over het stuur. Een achteropkomende auto moest hard op de rem, waarna een kop-staart-botsing ontstond met drie voertuigen.Drie inzittenden van de tweede auto, waaronder een 2-jarig kind, raakten lichtgewond. Zij zijn ter controle overgebracht naar een ziekenhuis. Drie auto's konden na de crash niet verder rijden en zijn weggetakeld.Twee rijstroken bleven bijna twee uur dicht voor hulpverlening, berging en onderzoek, waardoor een flinke file ontstond.Na het ongeval riep de politie onder meer via Twitter op uit te kijken naar de witte Fiat 500 die na de botsing was doorgereden. Ook een politiehelikopter zocht mee naar het voertuig.