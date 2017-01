Auto te water in Rotterdam-Nesselande

Foto: AS Media

In Rotterdam-Nesselande is vrijdagochtend een auto in het water gereden. In de wagen zaten een vrouw en haar baby. De vrouw raakte op de Laan van Magisch Realisme door onbekende oorzaak van de weg.

Ze kwam met de auto in de Carel Willinksingel te liggen. De vrouw en de baby konden uit de auto worden gered.



Eerder op de ochtend was op de Oostmolenwerf, bij het Oostplein in Rotterdam, iemand in het water gevallen. Die kon door een omstander gered worden. De twee zijn behandeld door ambulancepersoneel.