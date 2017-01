Zondag in FC Rijnmond: Van Hanegem over Feyenoord

Willem van Hanegem

De eerste FC Rijnmond van 2017 komt zondag uit de Kuip. In de sponsorunit van Nirint Shipping is Willem van Hanegem de gast aan tafel bij presentator Frank Vijg en analyticus Emile Schelvis.

Met Van Hanegem zal worden gesproken over de titelkansen van Feyenoord. Wat vindt de voormalig speler en trainer van de Rotterdamse club van de selectie van Giovanni van Bronckhorst? Wie moet de in januari afwezige Karim El Ahmadi vervangen? Van Hanegem komt uitgebreid aan het woord in de voetbaltalkshow van TV Rijnmond.



FC Rijnmond wordt zondag om 17.15 uur uitgezonden en daarna ieder uur herhaald.