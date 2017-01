Rozenburgers in de kou door werkzaamheden

Een deel van de bewoners in Rozenburg zit vrijdag een paar uur in de kou. Ondanks de temperatuur besloot netbeheerder Stedin toch te beginnen met geplande werkzaamheden.

Vanaf 09.00 uur ging de stroom er in elk geval af aan de Esdoornlaan en Clematislaan. Dat zorgde voor klachten bij de netbeheerder. Ook RTV Rijnmond stelde vragen aan Stedin.Volgens onze verslaggever Maikel Coomans liepen sommige Rozenburgers wat beduusd rond op straat, omdat niet iedereen op de hoogte was van de klus. Een deel had een brief van Stedin gekregen, maar een ander deel niet.Verschillende bewoners zagen monteurs bezig en ze stelden vragen over waarom het nu precies op deze dag moest. Monteurs vertelden over een storing in de openbare verlichting.Stedin had gepland om dat probleem deze dag op te lossen. Na de klachten heeft de netbeheerder besloten de klus uit te stellen. In de loop van de ochtend wordt de stroom in Rozenburg er weer opgezet.De temperatuur in onze regio daalde in de nacht van donderdag op vrijdag onder het vriespunt.