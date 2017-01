Geslaagde proef: bepaal zelf je vakantiedagen

Geslaagde proef: bepaal zelf je vakantiedagen

Zelf bepalen hoeveel vakantiedagen je opneemt. Een proef van een jaar daarmee bij het Rotterdamse bedrijf Bynder is een succes. Er werd bijna niet 'overvraagd'.

Er zijn verschillende redenen voor het marketingsoftwarebedrijf om de proef te doen. "We zijn een internationaal bedrijf met internationale klanten. Dus werken medewerkers soms vroeg of laat vanwege buitenlandse telefoontjes", zegt Kristel Moedt van Bynder.



"Daar wilden we wat voor terugdoen", verklaart ze. "We wilden ook de vrijheid en verantwoordelijkheid van de medewerkers benadrukken", voegt ze eraan toe.



Maand op reis

Uit de test blijkt dat het personeel goed om kan gaan met die vrijheid. "Ze vroegen wel iets meer vakantiedagen aan", zegt Moedt. "Het meest extreme is iemand die een maand op reis ging, maar dat gebeurt ook wel vaker."



Volgens Moedt zijn bedrijven geneigd regels op te stellen, omdat ze bang zijn dat mensen niet kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Uit deze proef blijkt het tegendeel en bij Bynder is de proef dan ook omgezet in een standaard regel.