Waterleiding springt in Rotterdam-Zuid

De plek rond de geknapte waterleiding is afgezet Water stroomt de straat op in Rotterdam-IJsselmonde

Aan de Noorderhagen in de wijk Groenenhagen in Rotterdam is vrijdagochtend een waterleiding gesprongen. Waterbedrijf Evides heeft een aannemer gebeld om het probleem te verhelpen.

De aannemer moet gaan graven om het lek te dichten. De leiding sprong even voor 11.00 uur. Het waterbedrijf verwacht dat de storing nog tot 15.00 uur zal duren.



Het lek zorgt ervoor dat mensen aan de Noorderhagen, Oosterhagen en Marienhagen zonder water zitten. De oorzaak van het waterlek is onbekend.



Door de gesprongen leiding bevriest het water dat op de weg ligt. Stadstoezicht heeft de weg daarom afgesloten.