Tien Stolpersteine gestolen in Rotterdam-Zuid

De overgebleven Stolpersteine aan de Brede Hilledijk Buurtbewoner Van Eijk toont de Stolpersteine die zijn blijven liggen De overgebleven Stolpersteine

Het gebeurt jammer genoeg eens in de zoveel tijd: het stelen van Stolpersteine. In de nacht van donderdag op vrijdag was het raak aan de Brede Hilledijk in Rotterdam-Zuid.

Van de twaalf steentjes bleken er nog twee over te zijn. Buurtbewoner Herman van Eijk (86) is stomverbaasd: "Mijn buurman waarschuwde mij. Ik zei: 'Ben je nou besodemieterd?' Dus ik heb de politie gebeld."



De politie schakelde vervolgens de gemeente in en de tien gapende gaten van de Stolpersteine zijn inmiddels opgevuld. Van Eijk kan het niet bevatten dat de steentjes ter nagedachtenis aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog weg zijn. "Daar blijf je met je klauwen vanaf."



De Stolpersteine aan de Brede Hilledijk lagen er pas een half jaar. "Het is misschien 5 gram koper bij wijze van spreken. Wat heb je dan? Ik vind het verschrikkelijk. Of", zo vervolgt Van Eijk, "het moet haat tegen Joden zijn."



Het is de vraag of de tien verdwenen stenen makkelijk terug te vinden zijn. Er hangen volgens Van Eijk geen camera's in de buurt.