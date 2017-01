Cardiff City ontbindt contract Lex Immers

Lex Immers

Lex Immers is momenteel transfervrij. De voormalige middenvelder van Feyenoord kwam de laatste maanden nauwelijks aan spelen toe bij de nummer 19 van het Engelse Championship, die in goed onderling overleg het contract hebben laten ontbinden.

Immers vertrok vorig jaar in de winterstop op huurbasis naar Wales en tekende in de zomer een contract tot 2018. Aan het begin van het seizoen speelde hij nog regelmatig, maar toen de manager werd ontslagen en Neil Warnock werd aangesteld zat hij vaker op de bank of tribune.



Volgens diverse media zouden Club Brugge, VfB Stuttgart en Celtic geïnteresseerd zijn in de 30-jarige Immers.