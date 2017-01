Noordereiland is 'dorp in de rivier'

Peter Bakker bij de Koninginnebrug die het eiland met Zuid verbindt.

Qua oppervlakte stelt het niet veel voor, maar het Noordereiland in Rotterdam bulkt van de verhalen. Oud-bewoner Peter Bakker schreef een boek over het eiland in de Maas, de plek waar hij opgroeide en nog vaak is te vinden.





"De fontein was meerdere keren doelwit van de apothekerszoon. Die wilde nogal eens chemicaliën in de fontein stoppen. Dan kwam er blauw water uit of stond de fontein vol schuim. Dan kwam zelfs de politie een kijkje nemen," vertelt Bakker lachend.



In zijn boek 'Dorp in de rivier' schetst Bakker een beeld van de veranderingen die het eiland heeft doorgemaakt sinds de jaren 50. "Met zo'n 3500 bewoners is het nu een stuk rustiger dan vroeger. Op het hoogtepunt woonden 13.000 mensen op het eiland. Dat kun je bijna niet voorstellen."

"Het is ons kent ons op het eiland," meent Bakker, die overloopt van kleurige anekdotes over het Noordereiland. Zoals de verhalen over kwajongensstreken bij de Wilhelminafontein op het Burgemeester Hoffmanplein."De fontein was meerdere keren doelwit van de apothekerszoon. Die wilde nogal eens chemicaliën in de fontein stoppen. Dan kwam er blauw water uit of stond de fontein vol schuim. Dan kwam zelfs de politie een kijkje nemen," vertelt Bakker lachend.In zijn boek 'Dorp in de rivier' schetst Bakker een beeld van de veranderingen die het eiland heeft doorgemaakt sinds de jaren 50. "Met zo'n 3500 bewoners is het nu een stuk rustiger dan vroeger. Op het hoogtepunt woonden 13.000 mensen op het eiland. Dat kun je bijna niet voorstellen."