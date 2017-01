Veroordeelde vrouw opgepakt in Rotterdam

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

In een huis in Rotterdam heeft de politie donderdagmiddag een vrouw opgepakt die in België is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar.

Het is een 54-jarige vrouw uit voormalig Joegoslavië. In 2007 pleegde ze een inbraak in een huis in het Belgische Sint-Niklaas. De bewoonster van dat huis kwam daarbij om het leven.



De vrouw werd de afgelopen jaren geregeld gezocht. Er waren aanwijzingen dat ze in Nederland verbleef. Donderdag kon ze door een speciaal team van de politie worden opgepakt in een huis aan de Eliotplaats in Rotterdam-Prins Alexander.