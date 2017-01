Spekglad door sneeuw en ijzel

Door sneeuw en ijzel is het op dit moment in onze regio en ook elders in het land spekglad. Er zijn meer dan honderd ongelukken gebeurd.

Vrijdagavond laat begon het in de regio Rijnmond te sneeuwen. In de loop van de nacht ging de sneeuw over in ijzel. De temperatuur lag rond 8 uur op de meeste plaatsen nog steeds onder nul. Zaterdagmiddag zou het overal in onze regio moeten dooien.De Verkeersinformatiedienst had zaterdagochtend rond 7 uur in het westen van het land al meer dan 100 ongelukken geteld. Er zijn onder andere auto's te water geraakt en vrachtwagens geschaard.De RET heeft last van ijzel op de bovenleidingen, waardoor het tramverkeer moeizaam op gang komt. Verschillende trams kwamen stil te staan, omdat ze geen elektriciteit van de leidingen konden afnemen.Het KNMI heeft voor het hele land code oranje afgegeven. In verband met de gladheid raadt Rijkswaterstaat mensen af om nu de weg op te gaan.