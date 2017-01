Weercode oranje afgegeven vanwege sneeuw en ijzel

Het KNMI heeft voor de nacht van vrijdag op zaterdag code oranje afgegeven voor de regio Rijnmond. Er is grote kans op gladheid door sneeuw en/of ijzel. De waarschuwing geldt ook voor de rest van het land.

"We moeten het heel serieus nemen", zegt Rijnmond-weerman Ed Aldus. "Na middernacht gaat het vanuit het westen sneeuwen in onze regio. Later gaat dat over in ijzel."De weerman uit Barendrecht verwacht dat de weerswaarschuwing tot zaterdag begin van de middag blijft gelden. "Waarschijnlijk blijft code oranje tot 10.00 uur van kracht", legt Ed uit. "Daarna gaat het over in code geel."Het KNMI waarschuwt voor gevaarlijke weersomstandigheden. De eerste code is geel, daarna volgen oranje en rood.De weersdeskundigen zeggen dat mensen bij code oranje 'voorbereid moeten zijn' op gevaarlijke situaties op de weg. De waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 24 uur van tevoren met een zekerheid van minstens 60 procent.