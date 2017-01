Van Geel over beloftenelftal: 'Wat is ideaal?'

Martin van Geel

Het tweede elftal van Feyenoord zal volgend jaar op dezelfde voet verder gaan als dit seizoen. Dat betekent dat de reserves zullen blijven uitkomen in de beloftencompetitie in plaats van dat zij bijvoorbeeld in de Tweede Divisie gaan spelen. "Wat is ideaal?", vraagt technisch directeur Martin van Geel zich hardop af.

In het tweede elftal van Feyenoord spelen voornamelijk spelers uit de eerste selectie, aangevuld met talenten uit Onder 19. Zij spelen in Nederland tegen ploegen als Jong Excelsior, Jong ADO Den Haag en Jong Heerenveen en namen in Engeland deel aan de Premier League International Cup. Hierin speelde de ploeg van Roy Makaay tegen de Onder 23-ploegen van Chelsea, Swansea en Dinamo Zagreb.



"Ik werk al 22 jaar als technisch directeur en al 22 jaar weten we niet om de ideale situatie te creëren. Is de Jupiler League ideaal? Waarin je elke week moet spelen en waar spelers die dicht tegen het eerste aan zitten soms helemaal niet voetballen in een weekend? Is instromen in de hoofdklasse of Tweede Divisie ideaal? Die op dezelfde momenten spelen als het eerste elftal. Nu kunnen wij op maandagavond iedereen laten spelen die op zondag niet aan de beurt is geweest. Misschien op een ander niveau of in een andere situatie. Is misschien ook niet helemaal ideaal, maar ik denk dat deze discussie nog wel even doorgaat."



Topsportklimaat

Na een verregend trainingskamp vorig jaar in Portugal, waar de velden ook nog eens dramatisch waren, is Feyenoord nu weer teruggekeerd in Marbella. Van Geel: "We zitten in een perfect hotel en het trainingsveld is net een biljartlaken. Ik zou eigenlijk niet weten wat er nog beter zou kunnen." Toch zijn er ook klachten, met name van publiek en media. Feyenoord traint namelijk maar één keer openbaar en wil als volksclub niet dat ze achterna gereisd worden door een groot legioen. "In Marbella liep het uit de hand. Er kwamen teveel supporters. Dus wij moesten ook wel beslissen om besloten te trainen. Dat vinden spelers trouwens ook fijn. Dat heet dan topsportklimaat. Er zijn vragen over gesteld of dat er wel was bij Feyenoord. Nu wij daar stappen in maken, leidt dat ook tot vragen."



Al sinds de eerste speeldag staat Feyenoord bovenaan. De voorsprong op Ajax (5 punten) en PSV (8 punten) is ruim, maar Van Geel wil de doelstelling niet aanscherpen of zich uitspreken voor de titel. "Wij blijven voor het allerhoogste gaan", lacht hij. "Of ik verbaasd ben? Ik denk dat er weinig mensen zijn die in juli zouden zeggen dat we in januari bovenaan zouden staan. Maar we hebben een aantal goede spelers gehaald, andere spelers hebben verlengd en onze technische staf is ook in tact gebleven. Dat je dan bovenaan staat stimuleert alleen maar. We gaan zo verder", besluit Van Geel, die verwacht dat hij deze groep bij elkaar houdt.