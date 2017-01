Winkelcentrum Maassluis geteisterd door inbrekers

Een van de slachtoffers van de inbrakengolf in Koningshoek Slachtoffers van de inbrakengolf in de Koningshoek in Maassluis

De ondernemers in winkelcentrum Koningshoek in Maassluis zijn er goed klaar mee. De afgelopen dagen is er al bij zes winkels ingebroken. De schade loopt in de tienduizenden euro's, terwijl de buit meestal niet meer is dan een handjevol wisselgeld.

Karin Stolk van Audiciën Beter Horen kijkt beteuterd naar de glazen ingang van haar winkel. Er zitten nu grote houten planken, als tijdelijke oplossing want inbrekers vernielden de deur om de winkel binnen te komen.



"Ze blijven elke keer terugkomen", legt Stolk uit. "Er is hier blijkbaar wat te halen, anders keren ze niet elke keer terug."



Maar als de optelsom wordt gemaakt, blijkt dat de buit vaak erg klein is. "Wij hadden hier alleen wat kleingeld liggen, maar dat was voor de dieven blijkbaar niet genoeg. Ze hebben het laten liggen."



Sinds de verbouwing

Bij de winkel van Kapper Brainwash is de deur inmiddels hersteld. Ook daar zijn de inbrekers langsgeweest. En ook daar bestond de buit uit niet meer dan wat wisselgeld. "Maar elke gestolen euro is er één teveel natuurlijk", zegt Carola van Verseveld van kapperij Brainwash.



De eigenaresse van de kapperszaak vindt het wel opvallend dat er de laatste tijd zo veel inbraken zijn. "Ik zit nu zes jaar in dit pand", vertelt Van Verseveld. "In die tijd heb ik hier nog nooit zoiets meegemaakt. Sinds de verbouwing is het elke keer raak."



Mogelijk dat die verbouwing van het winkelcentrum de inbrekers inderdaad helpt. De dieven zouden het winkelcentrum onder meer binnengekomen via een tijdelijke noodingang, vertellen de winkeleigenaren.



Maatregelen

Het management van het winkelcentrum heeft inmiddels maatregelen genomen. Er hangen camera's in het gebied en de beelden zijn naar de politie gestuurd.



Er komt nu permanente bewaking bij het winkelcentrum. Hoe lang die blijft is niet duidelijk.