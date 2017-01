Van Bronckhorst: 'Trainingskamp anders ingedeeld'

Giovanni van Bronckhorst

Voor het eerst sinds zestien jaar werd Feyenoord dit jaar winterkampioen. Tijdens het trainingskamp in Marbella wordt er veel getraind, maar er wordt ook veel met elkaar gesproken over de tweede seizoenshelft. Wat kan een kampioenschap in de weg staan?

"De druk kan gaan meespelen", beaamt trainer Giovanni van Bronckhorst. "De clubs willen van je winnen en je van jouw troon af stoten. Ik vind dat we er tot nu toe goed mee zijn omgegaan en dat verwacht ik ook van de tweede seizoenshelft."



Ander gevoel

De laatste jaren presteert Feyenoord vaak heel matig tot slecht in de maanden januari en februari. Maar Van Bronckhorst heeft het trainingskamp anders ingedeeld dan vorig jaar. "Toen hebben we ook een goede eerste seizoenshelft gehad met 36 punten. Nu hebben we 42 punten. Die positiviteit zie je ook in de groep. De laatste week was belangrijk met winst in de competitie en in de beker. Het gevoel is nu ook heel anders dan toen we vorig jaar verloren van NEC. Het trainingskamp hebben we ook anders ingedeeld. We kwamen nu eerst een dag samen en dan een dag later pas vliegen."