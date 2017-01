Weer twee verdachten schietpartij Hellevoetsluis langer vast

Ook de laatste twee verdachten van de fatale schietpartij op Tweede Kerstdag in Hellevoetsluis blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is vrijdag met twee weken verlengd.

De mannen van 23 en 24 hebben zich deze week gemeld bij de politie in Dordrecht. Ze komen beide uit Dordrecht.In totaal zitten nu vier mannen vast. De andere twee verdachten (29 en 50) werden donderdag voorgeleid voor de rechter-commissaris. Ook zij blijven twee weken langer vastzitten.De vier worden verdacht van moord of doodslag op twee mannen uit Hellevoetsluis en Rotterdam. De twee slachtoffers werden op Tweede Kerstdag in de Branding onder vuur genomen toen ze daar op bezoek waren. Ze stierven korte tijd later in het ziekenhuis.