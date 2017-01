Asielzoekers maken tentoonstelling over onze taal

Welk woord is voor asielzoekers nou typisch Nederlands? Welke woorden vinden zij bijzonder? Het is de centrale vraag van een tentoonstelling in het Oude Raadhuis van Zwijndrecht, die zondag open gaat.





De initiatiefnemers van de expositie willen laten zien hoe 'autochtone' Zwijndrechters de nieuwkomers met de taal helpen. "Je leert elkaar steeds beter kennen. Zij leren ons veel over andere landen. We hebben ook echt lol met elkaar", vertelt Elly de Romijn van Diverz.



'Sjongejonge' en 'Samenwonen'

De deelnemers kregen de opdracht om met een typisch Nederlands woord aan de slag te gaan. Een van de asielzoekers koos voor het woord 'samenwonen'. Ze komt uit Afrika en in het land waar ze vandaan komt is ongehuwd samenwonen uit den boze.



In een ander schilderij staat het woord 'Sjongejonge'. "Ik vond het vooral een grappig woord", zegt de maker. "Maar de uitspraak is wel wat moeilijk."



De makers zijn taalcursisten van de Zwijndrechtse bibliotheek, Stichting Diverz, Zwijndrecht Werkt, de handwerkdames van Wereldwijven én de zogenoemde kassabontekenaar Fadi Jalal. Meer informatie op www.kunztzwijndrecht.nl De 'kunstenaars' maakten teksten, foto's, schilderijen en andere kunstwerkjes over de Nederlandse taal.