Drie aanhoudingen voor doodschieten Pool in Capelle

Schietpartij aan de Wiekslag in Capelle aan den IJssel

De politie heeft drie mannen opgepakt voor de fatale schietpartij aan de Wiekslag afgelopen dinsdag in Capelle aan den IJssel. Het gaat om drie mannen van 33-, 39- en 46 jaar uit Rotterdam.

Het slachtoffer werd rond 21:00 uur neergeschoten in zijn auto op het Wiekslag in Capelle aan den IJssel. Het slachtoffer, een 47-jarige Pool, overleed in zijn auto aan zijn verwondingen.



Onderzoek van de politie leidde tot de aanhouding van de verdachten. Bij een huiszoeking werd een vuurwapen gevonden.