Jongeren Papendrechtse wijk Middendorp zorgen voor overlast

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie in Papendrecht gaat harder optreden tegen jongeren in de wijk Middenpolder. Jongeren zorgen daar, vooral 's avonds en in het weekend, voor overlast.

"Er worden vernielingen gepleegd, alcohol gedronken, eieren tegen woningen gegooid, afval achtergelaten, geluidsoverlast veroorzaakt en plaatsen betreden waar dat niet is toegestaan", somt de politie op.



De wijk heeft de aandacht van de politie, staat op de Facebookpagina van Politie Papendrecht. "De wijk zal opvallend en onopvallend tijdens de donkere uren in de surveillance worden meegenomen."



Jongeren die over de schreef gaan krijgen een boete, worden naar Bureau HALT gestuurd of worden mogelijk opgepakt.