Stukje historie Leefbaar Rotterdam opgedoken

fortuyn De mail van Pim Fortuyn aan Leefbaar-oprichter Ronald Sörensen uit 2002

"Beste Ronald. Dank je voor jouw brief. Je kunt mij op jouw lijst plaatsen voor de gemeenteraad, als je dat nuttig vindt. Ook ben ik bereid om tijdens de campagne voor je op te treden. Ga je gang en knevel die Kneepkens." De schrijver is Pim Fortuyn.

Met de pas opgedoken e-mail meldt de Rotterdamse hoogleraar Pim Fortuyn zich in januari 2002 aan bij de splinternieuwe partij Leefbaar Rotterdam. Dat hij dan ook al lijsttrekker is van de landelijke partij Leefbaar Nederland, maakt hem niets uit.



De e-mail van Fortuyn aan Leefbaar Rotterdam-oprichter Ronald Sörensen is deze week precies vijftien jaar oud. Iemand heeft hem anoniem verstuurd aan oud-raadslid Manuel Kneepkens, die RTV Rijnmond op de hoogte bracht.



"Hier is het mee begonnen", zegt Sörensen over de mail. "We wisten meteen dat Leefbaar Rotterdam een succes zou worden, omdat Pim er zijn naam aan wilde verbinden. Hij was op dat moment al een succesformule."



Eerste politieke bewegingen Fortuyn

Fortuyn was in 2001 bezig met een bliksemstart in de Nederlandse politiek. Op 20 augustus, minder dan een jaar voor zijn dood, maakt hij bekend dat hij de politiek in wil. Hij moet er niet aan denken dat er nog een Paars III zou komen.



Drie maanden later wordt Fortuyn gekozen tot lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Hij weet op dat moment bij het publiek de juiste snaar te raken door zich duidelijk af te keren van de gevestigde orde en met name de Partij van de Arbeid.



In Rotterdam wordt op dat moment dan door Ronald Sörensen en Frans van der Hilst Leefbaar Rotterdam opgericht. Zij richten hun pijlen op Rotterdammer Pim Fortuyn.



"In de mail schrijft Fortuyn zoiets van 'zet mij maar op de lijst als lijstduwer", legt Sörensen vijftien jaar later uit. "Maar eigenlijk vond ik dat oneerlijk. Mensen verwachten dat als je op ze stemt, je ook in de raad gaat zitten. Toen hebben we hem gevraagd als lijsttrekker. Dat vond hij prima, maar we moesten het wel even stilhouden."



Niet met open armen

In Rotterdam wordt Fortuyn niet door iedereen met open armen ontvangen. Manuel Kneepkens van de Stadspartij omschrijft hem als een 'fascist in een Armani-pak'. "Fortuyn voelde zich nogal vervelend benaderd", zegt Sörensen over die opmerking. "Hij had er genoeg van. Vandaar dat hij zei 'knevel die Kneepkens'."



In de Groene Amsterdammer zegt Kneepkens in 2002 dat Fortuyn hem na die uitspraak meteen heeft opgebeld. Hij verwachtte een uitbrander, maar die kreeg hij niet. Fortuyn wilde alleen iets rechtzetten. Hij droeg geen Armani.



Kneepkens zelf had wel vermoedens dat Fortuyn het een hele vervelende opmerking vond, maar dat het zo diep zat, heeft hij nooit geweten. "Pas na het zien van deze e-mail merk ik dat het veel harder was gevallen dan gedacht", licht Kneepkens jaren later toe.



Na de breuk

Fortuyn zegt na een politiek debat journalisten toe: "Ik word de nieuwe minister-president van het land". Maar zo ver komt het uiteindelijk niet. Hij wordt in mei doodgeschoten. In de Rotterdamse gemeenteraad zitten dan zeventien raadsleden die namens Leefbaar zijn gekozen. Daarmee is de partij de grootste van de stad. Een prestatie die is begonnen met het versturen van een mailtje in januari 2002.



Inmiddels zit Leefbaar nog steeds in het stadsbestuur van Rotterdam. Ronald Sörensen is inmiddels niet meer politiek actief. Hij zat jarenlang in de Rotterdamse gemeenteraad en zat namens Leefbaar Zuid-Holland en de PVV in de Provinciale Staten.



Ook Manuel Kneepkens is niet politiek actief. De Stadspartij verween in 2006 van het politieke toneel in Rotterdam.