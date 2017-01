Keukenbrandje Tarwewijk leidt voor kapotte vloer en plafond

Brand aan de Verschoorstraat in Rotterdam. Foto: MediaTV Brand aan de Verschoorstraat in Rotterdam. Foto: MediaTV

De brandweer heeft sloopwerkzaamheden moeten verrichten bij het bestrijden van een brandje aan de Verschoorstraat in de Rotterdamse Tarwewijk. Na een keukenbrand leek het vuur te zitten tussen de vloer en het plafond van de verdieping eronder.

De brand was vrijdagavond ontstaan rond 22:00 uur op de tweede verdieping van de Verschoorstraat. De brandweer kon vrij snel het sein 'brand meester' geven, maar om helemaal zeker te zijn dat het vuur uit was, moest de vloer eruit gehaald worden.



Bij de brand is niemand gewond geraakt.