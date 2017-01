Eurojackpot van 18 miljoen valt in Rotterdam

euro-biljetten

De Eurojackpot van 18 miljoen euro is in Rotterdam gevallen. Het is voor het eerst dat een Nederlander de hoofdprijs wint.

De Nederlandse Loterij meldt dat de winnaar zijn of haar lot heeft gekocht bij de Primera aan de Spinozaweg in Rotterdam-Lombardijen.



Er zijn nog vier andere winnaars van de Eurojackpot van in totaal 90 miljoen euro, maar zij komen niet uit Nederland. Onder de 35 Europeanen die de tweede prijs van zes ton hebben gewonnen, zijn twee Nederlanders. Die komen uit Weert en Arnhem.