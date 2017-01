Tientallen aanrijdingen door gladheid in regio

Delfshaven. Foto: politie

De gladheid in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid heeft tientallen aanrijdingen tot gevolg gehad. Het ergst was het vroeg in de ochtend, toen strooizout nog niet goed ingereden was.





Op de afrit van de A15 bij Hardinxveld-Giessendam kantelde een vrachtwagen. De chauffeuse bleef ongedeerd.



De hulpdiensten spreken in onze regio van een relatief rustige dag. Mensen lijken het advies van Rijkswaterstaat om thuis te blijven op te volgen. Het was zaterdagochtend op de wegen en in steden erg rustig.



In heel Nederland waren er tot halverwege de ochtend ongeveer 250 aanrijdingen. Er ontstonden vooral in het oosten van Nederland problemen door geschaarde vrachtwagens.



Volgens weerman Ed Aldus neemt de gladheid door ijzel in de loop van de middag verder af.







Bergingsbedrijf A. Barendregt had het behoorlijk druk met het wegslepen van auto's. Er onstond vooral blikschade, voor zover bij politie en brandweer bekend is niemand ernstig gewond geraakt.Op de afrit van de A15 bij Hardinxveld-Giessendam kantelde een vrachtwagen. De chauffeuse bleef ongedeerd.De hulpdiensten spreken in onze regio van een relatief rustige dag. Mensen lijken het advies van Rijkswaterstaat om thuis te blijven op te volgen. Het was zaterdagochtend op de wegen en in steden erg rustig.In heel Nederland waren er tot halverwege de ochtend ongeveer 250 aanrijdingen. Er ontstonden vooral in het oosten van Nederland problemen door geschaarde vrachtwagens.Volgens weerman Ed Aldus neemt de gladheid door ijzel in de loop van de middag verder af.