Beloften Feyenoord in besloten duel te sterk voor Katwijk

Feyenoord - Katwijk

De beloften van Feyenoord hebben zaterdagochtend met 4-1 gewonnen van tweededivisionist Katwijk. Op het Marbella Football Center scoorden Michiel Kramer, Mo El Hankouri, Simon Gustafson en Emil Hansson voor de Rotterdammers.

Het duel in Spanje duurde overigens maar twee keer dertig minuten. Bij Feyenoord kwamen onder meer de A-junioren Tyrell Malacia, Dylan Vente en Mats Knoester in actie.





Volledige opstelling Feyenoord: Hansson (31. Bijlow); Nieuwkoop, Dammers (41. Knoester), Woudenberg, Nelom (31. Malacia); Vejinovic, Gustafson (41. Hamer), Tapia; El Hankouri, Kramer (31. Vente) en Basaçikoglu (31. Emil Hansson).





Zaterdagmiddag speelt Feyenoord nog een wedstrijd aan de Spaanse zuidkust. Dan is het Duitse Mainz de tegenstander. Dit duel is vanaf 15.00 uur live te volgen via Radio Rijnmond Sport.